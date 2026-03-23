Ancora minacce di morte contro esponenti della Lega. Questa volta è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a finire nel mirino degli haters. “Vuoi che ti mettiamo come Mussolini?”, è il commento di un utente apparso sotto un post sul profilo Instagram del ministro. “Il clima è molto preoccupante, anche alla luce di quanto successo pochi giorni fa a Roma con la morte di due anarchici uccisi dalla bomba che stavano mettendo a punto. Nessun leghista si farà intimidire", fanno sapere dal Carroccio. Un clima di odio sempre più preoccupante, anche alla luce delle minacce di morte che sistematicamente riceve anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ogni qual volta l’estrema sinistra scende in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minacce di morte a Valditara, la Lega: “Non ci faremo intimidire”

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