Moda design e comunicazione digitale | una giornata di formazione con l’Its di Pescara

Da ilpescara.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 10 giugno si terrà un evento formativo dedicato alla moda, al design e alla comunicazione digitale, organizzato dal centro per l’impiego di Pescara in collaborazione con l’Its Moda. La giornata offrirà informazioni sui percorsi formativi focalizzati sul settore del “Made in Italy”. La partecipazione è rivolta a chi desidera intraprendere una carriera nel campo della moda. L’iniziativa si svolgerà nella sede del centro per l’impiego di Pescara.

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Chi desidera lavorare nel campo della moda, potrà scoprire, il prossimo 10 giugno, i percorsi formativi dedicati al "Made in Italy", in un evento organizzato dal centro per l’impiego di Pescara in collaborazione con l’Its Moda.Un incontro di orientamento esclusivo per scoprire come avviare il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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