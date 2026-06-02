Il Vaticano ha nominato una manager messicana per guidare la strategia digitale della comunicazione, sostituendo Paolo Ruffini. Questa decisione avviene in un contesto di rinnovamento delle attività online della Santa Sede. La nuova responsabile è incaricata di sviluppare e coordinare le iniziative digitali, con l’obiettivo di ampliare la presenza del Vaticano sui social media e migliorare le comunicazioni ufficiali. La scelta si inserisce in un processo di modernizzazione della comunicazione vaticana.

? Domande chiave Perché il Papa ha deciso di accelerare l'addio di Paolo Ruffini?. Chi è la manager messicana incaricata di guidare la rivoluzione digitale?. Come intende la nuova prefetta ridurre i costi eccessivi del dicastero?. Quali cambiamenti strutturali attiverà la nuova gestione dal primo novembre?.? In Breve Insediamento ufficiale di Maria Montserrat Alvarado previsto per il 1 novembre.. Alvarado proviene da EWTN News dove ricopre ruoli di Presidente e COO.. Ruffini lascia l'incarico prima del limite di età dei 70 anni.. Critiche pregresse riguardavano l'eccessiva numerosità del dicastero e costi troppo elevati.. Leone XIV cambia la comunicazione vaticana: Ruffini lascia il dicastero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Vaticano.

© Ameve.eu - Vaticano, rivoluzione digitale: una donna guida la comunicazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ruffini ai saluti, Leone XIV sceglie una donna per rivoluzionare la comunicazione vaticana

Enrica Porcari, la prima donna alla guida della strategia digitale del CERN: «È questo il momento di scegliere cosa delegare all’AI»Enrica Porcari è la prima donna a ricoprire il ruolo di chief information officer al CERN di Ginevra, occupandosi della strategia digitale dell’ente.

Temi più discussi: Il Papa e l'Intelligenza artificiale, l'enciclica con cui il Vaticano gioca d'anticipo: perché la rivoluzione digitale avrà più effetti di quella industriale; L’enciclica di Leone XIV: l’IA serva l’umanità, non il potere di pochi; Il Vaticano e la sfida dell’IA: Leone XIV richiama il mondo a difendere l’umano; La prima enciclica di Leone XIV: No alla dittatura dell’algoritmo che decide senza alcuna mediazione.

La rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti, afferma il Papa, e senza un approccio etico, le decisioni sulla vita e sulla morte delle persone saranno sempre più impersonali. Alla base di tutto c’è una cultura della potenza che normalizza x.com

Il primo anno di Papa Leone XIV e le cose nuove nella rivoluzione digitaleCittà del Vaticano , mercoledì, 20. maggio, 2026 18:00 (ACI Stampa). La rivoluzione digitale che stiamo vivendo è l’ultima delle tante conosciute dall’umanità, specie negli ultimi due secoli, vedi la ... acistampa.com

Il Papa e l’Ai, l’enciclica con cui il Vaticano gioca d’anticipo: perché la rivoluzione digitale avrà più effetti di quella industrialeL’enciclica Magnifica humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale ... msn.com