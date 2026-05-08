A Fano, tra le donne che frequentano palestre e centri fitness, si diffonde la pratica del metodo “barre”. Questa disciplina, che combina esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi, sta attirando un numero crescente di mamme e donne over 40. La parola “barre” circola tra le amiche e sui gruppi di chat, diventando un argomento di conversazione tra chi cerca un’attività fisica adatta alle proprie esigenze.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 8 maggio 2026 - C’è una nuova parola che gira tra le donne fanesi. Una parola sussurrata tra amiche, nei gruppi WhatsApp delle mamme, dopo la scuola dei figli o davanti a un caffè: “barre”. Si scrive così, all’inglese, ma dentro ci sono danza classica, pilates, movimento dolce, postura, femminilità e soprattutto una cosa che molte donne, dopo i quarant’anni, scoprono di avere perso: il tempo per se stesse. Chi è Rita Fazekas.. A portare questa disciplina a Fano è Rita Fazekas, ballerina professionista ungherese, oggi fanese d’adozione, che dopo aver conosciuto il metodo in Argentina ha iniziato a costruire attorno a questo approccio una piccola comunità femminile fatta soprattutto di mamme, donne impegnate, professioniste e over 40 in cerca non soltanto di forma fisica, ma di equilibrio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova moda del fitness femminile conquista Fano: boom del “barre” tra mamme e over 40

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