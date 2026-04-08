Vintage Market Bari | in Fiera del Levante due giorni tra moda oggetti d’epoca e sostenibilità

Alla Fiera del Levante di Bari si terrà il Vintage Market nei prossimi due giorni, offrendo agli appassionati di moda e oggetti d’epoca l’opportunità di scoprire bancarelle di abbigliamento vintage e articoli di seconda mano. L’evento si concentra anche sulla promozione della sostenibilità, con espositori dedicati a prodotti riutilizzati e a pratiche ecocompatibili. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato per chi cerca pezzi unici e desidera rispettare l’ambiente.

Torna uno degli eventi più attesi dagli amanti del vintage e della sostenibilità: il Vintage Market Bari 2026. Sabato 11 e domenica 12 aprile, nei padiglioni 19 e 20 della Fiera del Levante, va in scena la tredicesima edizione della più grande mostra mercato di prodotti vintage e second hand del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Roma: Vintage Market raddoppia, creatività e sostenibilità a San Paolo a partire da febbraio 2026.Il più grande mercato vintage e artigianale di Roma torna a infiammare il quartiere San Paolo questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 febbraio...

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Bari, tutti pazzi per il Vintage: in migliaia al Vintage Market al PalaflorioBARI - In migliaia hanno partecipato al Vintage Market Bari: ieri e oggi un fiume di persone si è presentata al Palaflorio di Bari a caccia di oggetti da collezione dal gusto vintage. Qui c'è un po' ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, in fiera del levante l’ottava edizione del Vintage MarketSabato 2 e domenica 3 dicembre, nel padiglione n. 20 della Fiera del Levante, si terrà l’ottava edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato ispirata alla cultura del ri-ciclo dedicata agli ... lamilano.it

Ci sono eventi a cui vai. E poi ci sono quelli che vivi davvero. Manca una settimana. Kess’Art torna al Vintage Market Bari con le sue experience creative pittura su vinili 33 giri creazione di collane in stile vintage decorazione di ciondoli in ceramica - facebook.com facebook