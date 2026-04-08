Vintage Market Bari | in Fiera del Levante due giorni tra moda oggetti d’epoca e sostenibilità

Da baritoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Fiera del Levante di Bari si terrà il Vintage Market nei prossimi due giorni, offrendo agli appassionati di moda e oggetti d’epoca l’opportunità di scoprire bancarelle di abbigliamento vintage e articoli di seconda mano. L’evento si concentra anche sulla promozione della sostenibilità, con espositori dedicati a prodotti riutilizzati e a pratiche ecocompatibili. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato per chi cerca pezzi unici e desidera rispettare l’ambiente.

Torna uno degli eventi più attesi dagli amanti del vintage e della sostenibilità: il Vintage Market Bari 2026. Sabato 11 e domenica 12 aprile, nei padiglioni 19 e 20 della Fiera del Levante, va in scena la tredicesima edizione della più grande mostra mercato di prodotti vintage e second hand del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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