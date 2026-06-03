Il traghetto di Moby ha iniziato le corse per la stagione estiva, collegando le principali destinazioni. Viene confermato il calendario di partenze e arrivi, con orari stabiliti e tariffe aggiornate. Contestualmente, nel calciomercato, diverse squadre hanno ufficializzato acquisti e cessioni, senza ancora rivelare dettagli sulle cifre. Entrambi i settori registrano attività intense, mentre le partenze dei turisti aumentano e le trattative sportive si intensificano.

Per molti italiani l'estate ha due simboli inconfondibili, le vacanze e il calciomercato. Due mondi che quest'anno si incontrano ancora una volta grazie a Moby, pronta a dare ufficialmente il via alla stagione dei viaggi verso Sardegna e Corsica e, contemporaneamente, a diventare protagonista della nuova edizione di "Calciomercato - L'Originale". Da domani, 4 giugno, entra infatti in funzione il collegamento quotidiano diretto tra Genova e Bastia, operato dalle navi Moby Aki e Moby Wonder. La nuova tratta si affianca alla linea Livorno-Bastia, già ripartita nelle scorse settimane con Moby Kiss, offrendo ai passeggeri ulteriori possibilità per raggiungere rapidamente la Corsica e le sue rinomate località turistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moby inaugura la stagione estiva tra traghetti, vacanze e calciomercato

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