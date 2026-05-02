Calciomercato Lazio settimane decisive | tra finale di Coppa Italia e rivoluzione estiva

La Lazio si avvicina a un periodo cruciale della stagione, con la finale di Coppa Italia prevista per il 13 maggio. Nel frattempo, la società sta pianificando importanti interventi nel mercato estivo, mentre il club si concentra anche sulla sfida imminente. La squadra si prepara a una fase decisiva, tra l’obiettivo di conquistare un trofeo e la necessità di rinnovamenti nella rosa.

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