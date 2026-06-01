Turismo crocieristico a Salerno | la Norwegian Gem inaugura la stagione estiva

Questa mattina, la nave da crociera Norwegian Gem ha preso il largo dal porto di Salerno, segnando l’inizio della stagione estiva per il turismo crocieristico nella zona. La nave, lunga circa 4.000 tonnellate, ha attraccato con numerosi passeggeri a bordo pronti a partire per le escursioni. La partenza è avvenuta nel rispetto degli orari previsti, con la movimentazione di diverse imbarcazioni di accompagnamento.

La Norwegian Gem stamattina ha inaugurato la stagione estiva nel porto di Salerno. La nave da crociera, con circa 4.000 passeggeri a bordo oltre ai membri dell'equipaggio, ha attraccato alle ore 7 presso il Molo 3. I crocieristi hanno ricevuto informazioni sulle principali attrazioni della città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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