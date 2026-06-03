Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Ci sono alcuni sinonimi assoluti del concetto di “estate”. Uno è il calciomercato, l'altro sono le vacanze verso la Sardegna e la Corsica. E Moby riesce ad essere protagonista di entrambi. Perché parte da domani la linea quotidiana diretta fra Genova e Livorno e viceversa, con Moby Aki e Moby Wonder, che si aggiunge a quella già ripartita nei giorni scorsi Livorno-Bastia-Livorno con Moby Kiss. Due linee che permettono di arrivare in Corsica in poche ore e di godere nel migliore dei modi dell'“Isola di bellezza”. Nelle scorse settimane è ripartita anche la Genova-Olbia con Moby Aki e Moby Orli che portano in Sardegna i turisti del Nord Italia e del Nord Europa con traversate notturne che permettono di godere appieno di tutti i giorni di vacanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Moby dà il fischio d'inizio dell'estate con la sigla di 'Calciomercato-L'originale'

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