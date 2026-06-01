L’estate del calcio torna con “Calciomercato - L’Originale”, il format di Sky Sport che riparte in tour tra mare e città italiane. Lo show, dedicato alle trattative più importanti del mercato, partirà presto e coinvolgerà diverse località del Paese. La trasmissione sarà visibile su Sky Sport e NOW, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di trasferimento delle squadre. La programmazione si concentrerà sulle trattative più calde della sessione estiva.

Riparte l’ estate del calcio? Torna Calciomercato - L'Originale, il format cult di Sky Sport che porta in giro per l’Italia tutte le trattative più calde del mercato. Da Olbia a Capri, tappe tra mare e città con protagonisti come Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, per raccontare ogni giorno notizie, retroscena e colpi di scena.? Tra calcio, territorio e intrattenimento, uno show unico che unisce sport e viaggio. Disponibile anche in streaming su NOW Iscriviti al canale, lascia un like e commenta quale squadra farà il colpo dell’estate. Condividi il video e resta aggiornato su tutto il calciomercato Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Calciomercato L'Originale Estate 2026 su Sky Sport e NOW tra mare e città italiane

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