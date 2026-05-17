Prima dell'inizio della partita, un video mostra un pennello che si muove sopra le teste dei tifosi presenti a San Siro. Il pennello traccia una scritta composta da lettere nere su uno sfondo chiaro, che rappresenta il nome della squadra. La coreografia si svolge durante l’attesa prima del fischio d’inizio e coinvolge i tifosi nel creare un’immagine collettiva. La sequenza dura alcuni secondi e si conclude con la visualizzazione completa della scritta dedicata alla squadra.

Un pennello scorre sopra le teste dei tifosi di San Siro e "disegna" la scritta che celebra la squadra nerazzurra: FCIM, Football Club Internazionale Milano. E mentre sopra le loro teste scorre lo striscione, i tifosi intonano i cori: è il giorno della festa. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il video della coreografia dell'Inter prima del fischio d'inizio: un pennello "dipinge" i tifosi

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La coreografia dellInter in occasione del derby con la citazione di Vasco…

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