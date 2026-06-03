Mobilità urbanistica ed energia | a Ferrara la tappa della ' Carovana' sull' ambiente

Sabato 6, al Parco Pareschi di Ferrara, si terrà la tappa della Carovana regionale dedicata a tematiche ambientali e sociali. L’evento si svolgerà tra le 10 e le 12 e si concentrerà su questioni legate a mobilità, urbanistica ed energia. La manifestazione coinvolge vari attori del territorio e si inserisce in un percorso di incontri dedicati a approfondire le problematiche ambientali locali.

Sabato 6 si svolgerà al Parco Pareschi di Ferrara, dalle 10 alle 12, la tappa della Carovana regionale sui temi ambientali e sociali. La carovana è promossa da Reca (Rete emergenza climatica Emilia Romagna) e Amas (Assemblea dei movimenti ambientalisti e sociali) e si tiene in tutti i Comuni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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