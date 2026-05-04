Bari punta sull' accessibilità | la Carovana dell’autonomia urbana fa tappa a Palazzo di Città

Questa mattina a Bari si è svolta la prima tappa pugliese della “Carovana dell’autonomia urbana”, un evento promosso dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti con il patrocinio del Comune e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. La manifestazione si è tenuta a Palazzo di Città, coinvolgendo rappresentanti di diverse istituzioni locali. L’iniziativa si concentra su tematiche legate all’accessibilità e all’autonomia delle persone con disabilità visiva.

Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città la prima tappa pugliese della “Carovana dell’autonomia urbana”, l’iniziativa promossa dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici), con il patrocinio del Comune di Bari e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.Un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate A Foggia arriva 'La carovana dell'autonomia urbana', la sfida per una mobilità accessibile e inclusivaSi terrà il prossimo 5 maggio, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Foggia (Viale Candelaro n. Viareggio: Annale punta su sicurezza e accessibilità urbanaIl candidato sindaco di Viareggio, Paolo Annale, ha incontrato ieri, 14 aprile, presso la sede del comitato elettorale in via Battisti, i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bari, tre milioni per il Museo Civico: diventerà un polo hi-tech e senza barriere; Bari prima città metropolitana Amica dell’Autismo: la presentazione del progetto; Bari prima città metropolitana Amica dell’Autismo: presentato il progetto tra Comune e ASL; Una caravella di arte e di pace: Bari si prepara al Corteo Storico di San Nicola 2026. Giornata dei calzini spaiati, striscione sul Palazzo della Città Metropolitana di BariIn occasione della Giornata internazionale dei calzini spaiati, celebrata il 6 febbraio, la Città Metropolitana di Bari ha aderito all’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Zerobarriere, ... lagazzettadelmezzogiorno.it SIAMO TUTTI PEDONI – OLTRE LE BARRIERE: PRESENTATA LA CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI VULNERABILI PROMOSSA DALLA POLIZIA ...SIAMO TUTTI PEDONI – OLTRE LE BARRIERE: PRESENTATA LA CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI VULNERABILI PROMOSSA DALLA POLIZIA LOCALE DI BARI ... ilikepuglia.it Dall'apertura ufficiale in piazza Castello a Palazzo di Città, da palazzo Ducale alla fontana di Rosello: oggi in città apre ufficialmente il weekend di Monumenti Aperti. Cittadine, cittadini, visitatori e turisti, Associazioni, musica e i preziosi e preparati ciceroni di v - facebook.com facebook