In occasione della giornata della terra San Donato Plaza ospita un laboratorio sull’energia e l’ambiente

Mercoledì 22 aprile alle 17 presso la libreria Giunti al Punto di San Donato Plaza si tiene un laboratorio dedicato all’energia e all’ambiente, in occasione della Giornata della Terra. L’evento si intitola “Il Girotondo del Carbonio” e invita i partecipanti a scoprire aspetti legati al tema ambientale attraverso un’attività educativa e informativa. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge nell’ambito delle iniziative promosse per questa ricorrenza.

San Donato Plaza, mercoledì 22 aprile dalle ore 17.00, presso la libreria Giunti al Punto, celebra la Giornata della Terra con “Il Girotondo del Carbonio. Un viaggio nella storia per capire il cambiamento climatico”, un laboratorio ludo-didattico condotto da Isabella Giorgini, autrice e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Studenti protagonisti per l’ambiente: il liceo Buonarroti celebra la Giornata della terraPisa, 13 aprile 2026 – Il Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa prosegue il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale e della... A San Donato Plaza caccia alle uova con Alice e il Cappellaio MattoSabato 28 marzo il San Donato Plaza invita famiglie e bambini a partecipare a una speciale caccia alle uova, insieme ad Alice e al Cappellaio Matto,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Laboratorio per l’energia a San Donato Plaza per la Giornata della Terra; Novoli, paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato / VIDEO; Rapina con pistola al centro commerciale, bottino fino a 45mila euro; Rapina in centro, minacciato con una catena. Giornata mondiale del cuore, il Gruppo San Donato tra visite e screening gratuitiPavia, 18 settembre 2025 – Anche quest’anno il Gruppo San Donato, in collaborazione con Gsd Foundation Ets, dedica una settimana alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie ... ilgiorno.it Giornata del Cuore, screening e visite al Gruppo San DonatoAnche quest'anno il Gruppo San Donato, in collaborazione con Gsd Foundation Ets, dedica una settimana alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari in occasione della ... ansa.it Laboratorio per l’energia a San Donato Plaza per la Giornata della Terra x.com TRATTORIA LA VECCHIA CAPANNINA, NUOVO MENÙ ESTIVO CON LA GRANDE NOVITÀ DELLA… BRACE! Non vi “spoileriamo” niente del nuovo menu estivo della Trattoria La Vecchia Capannina di San Donato in Poggio, dovete andare a sc facebook