Mobilità sostenibile e sicurezza stradale | da Bruxelles uno sguardo al futuro della bici

Oggi, 3 giugno, si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta. Al Parlamento Europeo sono in corso iniziative sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile.

Oggi, mercoledì 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta. Bergamonews segue dal Parlamento europeo il confronto promosso dalla Federciclismo sull’innovazione normativa nella mobilità ciclistica Bruxelles. Oggi, mercoledì 3 giugno, si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta e Bergamonews seguirà da vicino le iniziative organizzate al Parlamento Europeo dedicate alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Su invito dell’europarlamentare Lara Magoni siamo arrivati a Bruxelles per una due giorni di incontri, approfondimenti e confronti sul futuro della mobilità urbana. Con noi anche una delegazione bergamasca che comprende figure note del ciclismo come Ivan Gotti, Claudia Cretti, Alessandro Vanotti ed Eddy Mazzoleni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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