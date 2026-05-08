Mobilità sostenibile torna ' By Go Day' | una giornata per stare insieme nel nome della bici

Da ferraratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolge nuovamente l’evento ‘By Go Day’, una giornata dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. L’iniziativa coinvolge diverse attività e spazi pubblici, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta e favorire l’inclusione sociale. L’appuntamento si propone di sensibilizzare sui temi legati alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana attraverso momenti di incontro e partecipazione collettiva.

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Si intitola ‘By Go Day’ l'evento dedicato alla bicicletta, alla mobilità sostenibile, all'inclusione sociale e alla rigenerazione dello spazio pubblico. L'appuntamento, alla sua seconda edizione, è in programma per domenica 10 sulla Darsena di Ferrara, dalle 9 alle 20. E’ possibile anche.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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