Mobilità sostenibile torna ' By Go Day' | una giornata per stare insieme nel nome della bici

Si svolge nuovamente l’evento ‘By Go Day’, una giornata dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. L’iniziativa coinvolge diverse attività e spazi pubblici, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta e favorire l’inclusione sociale. L’appuntamento si propone di sensibilizzare sui temi legati alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana attraverso momenti di incontro e partecipazione collettiva.

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Si intitola ‘By Go Day’ l'evento dedicato alla bicicletta, alla mobilità sostenibile, all'inclusione sociale e alla rigenerazione dello spazio pubblico. L'appuntamento, alla sua seconda edizione, è in programma per domenica 10 sulla Darsena di Ferrara, dalle 9 alle 20. E’ possibile anche.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Reggio Emilia: nasce il Bici Lab, il tempio della mobilità sostenibile? Cosa sapere Il Comune di Reggio Emilia investe 1,8 milioni di euro nel nuovo Bici Lab. L’idea del bus bici per pedalare (e stare) insiemeAbbiamo pensato a un’idea davvero speciale per la nostra città: il bus-bici! È un autobus un po’ diverso dagli altri: si muove grazie alla forza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mobilità sostenibile, domenica 10 maggio torna Bimbimbici sui Lungarni di Pisa; Mobilità sostenibile, sport e musica: domenica 10 maggio torna Bimbimbici; A Matera torna Bicincittà 2026, festa della mobilità sostenibile e della comunità; Forum della mobilità sostenibile: il programma dell’11° edizione. A Matera torna Bicincittà 2026, festa della mobilità sostenibile e della comunitàDomenica 10 maggio torna a Matera Bicincittà, la manifestazione nazionale promossa dalla Uisp dedicata alla mobilità sostenibile, allo sport e alla partecipazione cittadina. trmtv.it Mobilità sostenibile, sport e musica: domenica 10 maggio torna BimbimbiciAlle ore 10:00 partirà la pedalata collettiva lungo le vie del centro storico, con una sosta fotografica panoramica al Ponte di Tiberio, Piazza sull'Acqua prima del rientro in piazza. Al termine della ... newsrimini.it Cison di Valmarino, Follina, Miane | “Bici in Comune”: sicurezza, mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio per tre Comuni - facebook.com facebook La Tresemane cambia volto: più sicurezza, meno traffico e più mobilità sostenibile. L'assessore Amirante ha presentato a Udine il Docfap per la riqualificazione della SRUD4. Investimento iniziale: 10 milioni di euro. #Udine #FriuliVeneziaGiulia tinyurl.com/5 x.com