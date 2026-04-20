Sicurezza stradale e mobilità sostenibile | ciclisti in giro per la città c' è la protesta

A Ferrara, cinquanta ciclisti hanno attraversato alcune delle strade più critiche della città in una protesta pubblica. L’evento si è concentrato su temi legati alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. La manifestazione è avvenuta in momenti diversi della giornata, coinvolgendo persone che pedalano in gruppi e si muovono lungo percorsi specifici. La partecipazione ha attirato l’attenzione di altri utenti della strada e delle autorità locali.

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: cinquanta ciclisti invadono alcune delle strade critiche di Ferrara. “Una carovana rumorosa - la definiscono gli organizzatori - per rompere il silenzio sui ritardi del Piano urbano della mobilità sostenibile”.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Sanremo 2026, tre premi ad Anas per mobilità sostenibile e sicurezza stradalePer l’impegno dell’azienda nello sviluppo di una mobilità sostenibile che possa diminuire il numero di incidenti stradali. Sicurezza stradale, Ue: città a 30 all’ora misura più efficace per tutelare pedoni e ciclistiIl sogno di un’Europa a “zero vittime” sulle strade entro il 2030 rischia di restare un miraggio se non si imprime una sterzata decisa alle politiche... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mobilità del futuro e sicurezza stradale: visita di Jean Todt alla Polizia stradale; Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: ciclisti in giro per la città, c'è la protesta; Sicurezza stradale e mobilità del futuro: tecnologia, regole e prevenzione al centro del dibattito | Quattroruote.it; Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: 50 ciclisti invadono le strade critiche di Ferrara. Apparizione, assemblea partecipata su sicurezza e mobilità: I cittadini chiedono risposte concreteCorse sulle fasce, controlli della Polizia Locale e criticità viarie al centro dell’incontro. Finocchio: La sicurezza non è uno slogan, ma presenza e continuità ... lavocedigenova.it Bicimparo 2026 nelle scuole: educazione e sicurezza stradale per i più giovaniBicimparo 2026 porta nelle scuole italiane un percorso tra sport, educazione e sicurezza stradale, coinvolgendo studenti in tutta Italia. milanosportiva.com OLTRE 250 STUDENTI A GO4SAFETY FVG: UNA GIORNATA DEDICATA ALLA SICUREZZA STRADALE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/gorizia/studenti-go4safety-fvg-giornata-sicurezza-s - facebook.com facebook La sicurezza stradale al centro di un confronto tra studenti ed esperti x.com