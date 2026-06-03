Mobilità docenti 2026 alcuni errori nei trasferimenti Primi decreti di rettifica se manca specializzazione sostegno movimento annullato

Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti 2026 venerdì 29 maggio, sono stati emessi i primi decreti di rettifica. In alcuni casi, si è verificato un errore nei trasferimenti, e se un docente non possedeva la specializzazione richiesta, il movimento è stato annullato. La procedura di correzione continua con aggiornamenti ufficiali sui provvedimenti adottati.

Mobilità docenti 2026, dopo la comunicazione degli esiti venerdì 29 maggio, è il momento di tirare le somme. Gli Uffici Scolastici provvederanno, nei prossimi giorni, ad eventuali rettifiche. Se il docente si accorge di un errore può presentare motivato reclamo perché in autotutela l’Ufficio Scolastico può ancora correggere eventuali esiti sbagliati. Alcuni reclami non verranno accolti. Citiamo ad es. la comunicazione dell’Ufficio Scolastico di Bari sui trasferimenti dei colleghi provenienti dalla BAT. Altri invece sono motivati e gli Uffici scolastici stessi sono al lavoro per ulteriori controlli soprattutto per chi ha avuto trasferimento su posto sostegno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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