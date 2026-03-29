Domanda di mobilità 2026 degli insegnanti specializzazione sostegno e abilitazioni non danno punteggio

È stata pubblicata la domanda di mobilità per il 2026 rivolta ai docenti di ruolo, con istruzioni dettagliate sulla compilazione per trasferimenti provinciali e interprovinciali, passaggi di cattedra o ruolo e spostamenti da sostegno a posto comune. Tra i requisiti richiesti, le specializzazioni in sostegno e le abilitazioni non vengono considerate per l’assegnazione di punteggi.

Domanda di mobilità dei docenti di ruolo: guida alla compilazione per trasferimento provinciale e interprovinciale, passaggio di cattedra o ruolo, trasferimento da sostegno a posto comune. Scadenza il 2 aprile, ogni giorno su Orizzonte Scuola sindacalisti ed esperti pronti a rispondere ai vostri quesiti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026/28: specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio. Il Ministero ci spiega perchéGraduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628: pubblicata l'Ordinanza e le tabelle titoli. Scadenze marzo 2026: domanda part time, prove Invalsi, aggiornamento GPS, specializzazione sostegno IndireLe scadenze del mese di marzo riguardano la domanda di part-time, le prove Invalsi, aggiornamento GPS, specializzazione sostegno Indire L'articolo... Tutto quello che riguarda Domanda di mobilità 2026 degli... Temi più discussi: Mobilità docenti 2026/2027: come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Mobilità ATA 2026/2027, domande fino al 13 aprile: ecco i MODULI e le AUTODICHIARAZONI; Mobilità scuola 2026/2027: al via le operazioni per il personale ATA; Mobilità 2026/27: gli errori da non fare nell’istanza – Blog. Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell’istanza tramite Istanze OnLineLa mobilità docenti 2026/2027 parte, attraverso la procedura di presentazione dell’istanza OnLine, con la compilazione telematica della domanda su POLIS che va presentata ad iniziare da lunedì 16 marz ... tecnicadellascuola.it Preferenze domanda di mobilità 2026: è possibile indicare più provinceNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA ... orizzontescuola.it Buon pomeriggio, avrei bisogno di un’informazione riguardo la domanda di mobilità. Dopo aver inserito come prima scelta il comune di ricongiungimento usufruendo della deroga, è possibile inserire anche province appartenenti ad un’altra regione tra le pref - facebook.com facebook La Consulta dà ragione al Governo Meloni stabilendo che è legittimo trattenere nei CPR anche chi presenta domanda di asilo. Un principio chiaro: la richiesta di protezione internazionale non può diventare uno strumento per aggirare le espulsioni. Si mette u x.com