Sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti 20262027. Gli insegnanti possono verificare i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le assegnazioni tramite il portale dedicato. In caso di errori o incongruenze, è possibile presentare reclami o richieste di correzione entro i termini indicati. La procedura permette di consultare i dettagli delle assegnazioni e di agire tempestivamente in presenza di anomalie.

Per migliaia di insegnanti italiani è arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico. Da oggi, venerdì 29 maggio, sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 20262027, consentendo ai diretti interessati di conoscere l’esito delle richieste di trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo presentate nei mesi scorsi. La pubblicazione dei risultati rappresenta una tappa fondamentale per l’organizzazione del prossimo anno scolastico, non soltanto per i docenti coinvolti ma anche per le scuole, le famiglie e tutto il personale che dovrà confrontarsi con il nuovo assetto degli organici. Dove consultare gli esiti della mobilità docenti 20262027. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mobilità docenti 2026/2027, pubblicati gli esiti: come controllare trasferimenti e passaggi di ruolo e cosa fare in caso di errori

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Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda

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