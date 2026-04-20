Venezia muore travolto da una moto davanti a suo fratello | stava tornando a casa in bici dopo il lavoro

Un uomo di 37 anni di origine pakistana è morto ieri a Venezia dopo essere stato investito da una moto mentre si trovava davanti a suo fratello. L’incidente è avvenuto mentre il 37enne stava tornando a casa in bicicletta dopo aver terminato il turno di lavoro a Cazzago di Pianiga. La vittima è stata travolta improvvisamente e non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.

Aveva appena concluso il turno di lavoro a Cazzago di Pianiga, quando il 37enne di origine pakistana è stato investito da una moto. Lui era in sella alla sua bicicletta per fare ritorno a casa assieme al fratello: solo il giorno prima aveva fatto richiesta di residenza al Comune di Dolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alessandro Ponzo, il 25enne muore in moto nello schianto contro un muro: stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. Perde il controllo della moto, si schianta e muore sul colpo: il centauro stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente a Venezia, investito sulle strisce a 86 anni: muore poco dopo in ospedale; Ciclista 38enne muore travolto da una moto davanti al fratello. Grave anche il centauro; Cazzago di Pianiga, ciclista travolto da una moto muore sul colpo: stava attraversando la strada; Muore travolto da una moto davanti al fratello mentre torna a casa in bici, i colleghi di Muhammad Imran: Era un lavoratore instancabile. Venezia, muore travolto da una moto davanti a suo fratello: stava tornando a casa in bici dopo il lavoroAveva appena concluso il turno di lavoro a Cazzago di Pianiga, quando il 37enne di origine pakistana è stato investito da una moto. Lui era in sella alla sua bicicletta per fare ritorno a casa assieme ... fanpage.it Muore travolto da una moto davanti al fratello mentre torna a casa in bici, i colleghi di Muhammad Imran: «Era un lavoratore instancabile»PIANIGA (VENEZIA) - Aveva fatto richiesta per ottenere la residenza a Dolo soltanto il giorno prima aver perso la vita. In Riviera del Brenta aveva immaginato il suo futuro Muhammad Imran, ... ilgazzettino.it Venezia Moderna facebook Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” parte da Venezia il 29 giugno... @ClaudioBaglioni #ClaudioBaglioniRTL1025 LIVE: Link in Bio x.com