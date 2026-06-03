Mitchell ha dichiarato di voler comunque cercare di partecipare alla Daytona 500, nonostante i dubbi sulla sua capacità di competere con professionisti più esperti. Sono state sollevate critiche riguardo alla sua idoneità a correre, considerandolo non ancora pronto per un evento di questa portata. La sua volontà di affrontare la gara resta forte, anche se le incertezze tecniche e le opinioni sul suo livello di preparazione continuano a essere oggetto di discussione.

Come farà Mitchell a superare il divario tecnico con i professionisti?. Quali critiche ha ricevuto riguardo alla sua idoneità a correre?. Perché gli errori a Nashville hanno compromesso la sua strategia?. Cosa dimostrerà il doppio programma al Michigan International Speedway?.? In Breve Critiche su idoneità sollevate da Freddie Kraft e Tommy Baldwin Jr.. 35° posto ottenuto a Nashville Superspeedway dopo incidente e penalità box.. Doppio programma ARCA e Truck Series previsto al Michigan International Speedway.. Collaborazione con Richard Childress Racing tramite Chevrolet numero 33.. Garrett Mitchell punta ancora alla Daytona 500 dopo i dubbi sulla preparazione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mitchell: il sogno della Daytona 500 resta nonostante i dubbi

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