Il Liverpool ha deciso di non proseguire con la cessione del portiere, interrompendo così l’accordo già raggiunto con la Juventus. Nonostante l’intesa raggiunta tra le parti, il club inglese ha cambiato idea e ha deciso di mantenere il giocatore. La Juventus si trova così senza il rinforzo in porta che aveva programmato, e il trasferimento non si realizzerà. La trattativa si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

La Juventus incassa un no pesantissimo dal mercato e vede sfumare il colpo che avrebbe dovuto ridisegnare le gerarchie tra i pali della prossima stagione. Il club bianconero aveva individuato in Alisson Becker il rinforzo perfetto, un profilo di caratura mondiale scelto direttamente dal tecnico Luciano Spalletti per raccogliere l’eredità di Michele Di Gregorio. La trattativa, imbastita in segreto e portata avanti per settimane, si è però schiantata contro la resistenza intransigente del Liverpool, che ha chiuso ogni margine di manovra alla dirigenza di Torino, blindando di fatto il proprio leader. Dietro la facciata di una normale fumata nera si nasconde un retroscena di mercato significativo, svelato dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano attraverso il suo canale Whatsapp. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il Liverpool cancella il sogno della Juventus: salta l’affare Alisson nonostante l’accordo con il portiere

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