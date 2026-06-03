Mister x - quiz show

Notizia in breve

Durante lo show, i concorrenti si sfidano in prove di cultura generale, memoria e intuito, in un ambiente ricco di risate e tensione. La gara si svolge con domande e risposte veloci, coinvolgendo le squadre in un susseguirsi di colpi di scena. La serata prevede momenti di suspense e divertimento, con i partecipanti che cercano di dimostrare di essere il più sapiente del gruppo.