Mister x - quiz show

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante lo show, i concorrenti si sfidano in prove di cultura generale, memoria e intuito, in un ambiente ricco di risate e tensione. La gara si svolge con domande e risposte veloci, coinvolgendo le squadre in un susseguirsi di colpi di scena. La serata prevede momenti di suspense e divertimento, con i partecipanti che cercano di dimostrare di essere il più sapiente del gruppo.

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Chi è il più sapientone del gruppo? Raduna la tua squadra, metti alla prova intuito, memoria e cultura generale e preparati a una serata fatta di sfide, risate e colpi di scena.Da ARTE ospitiamo il MISTER X Quiz Show.Venerdì 5 giugnoOre 21:00Prenota ora!375 919 9488Via Fratelli Rosselli 26. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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