Il quiz per l’Interrail? Green e inclusione

Un nuovo quiz dedicato all’Interrail si concentra su temi come la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. Tuttavia, il progetto sembra ignorare le esigenze di alcune aree del continente, mentre i principali attori mondiali continuano a muoversi senza coinvolgere l’Europa nelle decisioni più importanti. La discussione si concentra su questi aspetti senza approfondire altre questioni legate al viaggio o alle politiche europee.

L’Europa assente, l’Europa che non si fa sentire nel braccio di ferro dei potenti della terra, l’Europa proclamata più nella teoria che nei fatti. Nulla di tutto questo. Per una volta, raccontiamo l’Europa più bella: quella dell’Interrail, da girare in treno con lo zaino in spalla e un paio di amici giusti. Non più, certo, quella che da liceali anni ’90 raccontavamo come utopia nei temi della maturità e scoprivamo prenotando ostelli e travel check. Un’Europa più vicina, moderna, di respiro, più cliccabile. E che la Gen Z conosce più attraverso i voli low cost che vedendo scorrere veloce dal finestrino di un vagone. Sono trascorsi 40 anni dall’entrata in vigore dell’accordo Schengen, patto che ha gettato le basi per la libera circolazione di persone e merci nei paesi europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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