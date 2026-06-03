Il proprietario di una squadra di calcio ha dichiarato che, per rilanciare il club, sarà necessario definire chiaramente ruoli e responsabilità. Ha specificato che bisognerà indicare con certezza chi siederà in panchina e chi si occuperà delle altre funzioni, e che ci si dovrà impegnare con convinzione nelle scelte fatte. Non sono stati indicati nomi, ma si è insistito sulla necessità di trasparenza e determinazione nel processo di rilancio.

Milan anno zero, anzi doppio zero: Gerry Cardinale è in piena azione per ricostruire la rosa e per definire il nuovo gruppo di tecnici e dirigenti. Senza il pass in Champions, è stata fatta tabula rasa in panchina e nel quartier generale di via Aldo Rossi. Via Allegri, via Furlani, via Tare, via Moncada: via tutti. Avanti gli altri, replica del solito film: il popolo rossonero assiste ormai con rassegnazione. Il patron ha in agenda incontri su più tavoli: per la panchina sono in corsa Glasner in prima fila, poi Jaissle e Pochettino, salvo new entry tenute come carte coperte. Per l’incarico di direttore tecnico il candidato principale è una vecchia conoscenza, Rangnick, ct dell’Austria, già contattato sei anni fa e che chiede pieni poteri, inoltre c’è l’opzione Planes dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Missione rilancio Milan: oltre ai nomi giusti servirà tanta chiarezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Eros Rossi, eseguita l'autopsia: servirà a fare chiarezza sulla dinamica del delittoÈ stata conclusa l’autopsia sul corpo di Eros Rossi, il 39enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorso in una villetta di Torre Canne.

"Serve chiarezza sul definitivo rilancio della Rocca dei Boiardo"Un consigliere comunale di minoranza ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul futuro della Rocca di Scandiano.

Argomenti più discussi: Missione rilancio Milan: oltre ai nomi giusti servirà tanta chiarezza; Cardinale-Glasner: primo incontro a cena. Ma anche Pochettino resta in corsa per il Milan; Credito d’imposta Pos 2026, come funziona il bonus con il Modello Redditi.

Repubblica - Milan, missione per un centrocampo top: non solo Goretzka, si punta Bernardo Silva e c'è stato un primo approccioUn obiettivo preciso per questo finale di stagione per il Milan: raggiungere almeno il quarto posto e centrare il traguardo imposto sin dall'inizio dell'annata, ovvero qualificarsi alla prossima ... calciomercato.com