Omicidio Eros Rossi eseguita l' autopsia | servirà a fare chiarezza sulla dinamica del delitto

È stata conclusa l’autopsia sul corpo di Eros Rossi, il 39enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorso in una villetta di Torre Canne. L’esame, durato circa cinque ore, si è reso necessario per chiarire i dettagli sulla dinamica del delitto. I risultati forniranno elementi utili alle indagini in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.

BRINDISI - Cinque ore di autopsia, un esame essenziale per dipanare i dubbi intorno all'omicidio di Eros Rossi, il 39enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorso in una villetta di Torre Canne. Sì, vero, l'autore - reo confesso - del delitto è in carcere: è il 40enne brindisino Teodoro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Foggia, omicidio del personal trainer: eseguita l?autopsia, si indaga sul video del killer in biciEseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso con quattro colpi di pistola la sera del 13 aprile... Omicidio Vitolo, eseguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditore: domani i funeraliSi è conclusa in serata l’autopsia sul corpo di Francesco Vitolo, l’imprenditore 62enne di Pagani residente a Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ucciso dall'amico con un cacciavite: pm dispone autopsia e accertamenti sui telefonini; Il gip ricostruisce la notte di sangue a Torre Canne: troppi dubbi sulla legittima difesa. Omicidio a Brindisi: resta in carcere il 40enne accusato della morte di Eros RossiResta in carcere il 40enne Teodoro Cavaliere, accusato dell’omicidio del 41enne Eros Rossi, compiuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Torre Canne di Fasano, in provincia di Brindisi. Lo ha de ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Sei un infame, mi hai avvelenato»: nel racconto del reo confesso le ultime parole di Eros Rossi prima dell'omicidioIl delitto all’alba di sabato nella villetta di Torre Canne, dove Rossi stava scontando i domiciliari. Cavaliere: «Gli avevo portato la cocaina per festeggiare» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio a Torre Canne, ucciso il 41enne Eros Rossi: il killer Teodoro Cavaliere resta in carcere. Versione smentita https://www.quintopotere.it/omicidio-a-torre-canne-ucciso-il-41enne-eros-rossi-il-killer-teodoro-cavaliere-resta-in-carcere-versione-smentita - facebook.com facebook Omicidio a Brindisi: resta in carcere il 40enne accusato della morte di Eros Rossi - News x.com