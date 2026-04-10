Un consigliere comunale di minoranza ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul futuro della Rocca di Scandiano. La richiesta riguarda il rilancio definitivo del monumento e mira a ottenere informazioni precise sulle prossime iniziative o interventi programmati. La questione è stata sollevata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con l’obiettivo di fare luce su eventuali progetti e tempi di realizzazione.

Un’interrogazione sul futuro della Rocca di Scandiano è stata presentata dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Pagliani, capogruppo dell’opposizione. L’esponente di Forza Italia ricorda che la Rocca dei Boiardo "da alcuni anni è in fase di recupero e ristrutturazione e al termine dei lavori saranno pienamente fruibili anche ambienti e spazi ad oggi non utilizzabili. L’antico edificio appartenuto alla famiglia Boiardo ha dimensione tale da poter contenere la coabitazione di servizi ed attività parallele. L’ Università Unimore ha corsi di laurea ubicati in strutture presenti in entrambe le città di Reggio e Modena". Pagliani sottolinea inoltre che Scandiano è collocata nel comprensorio ceramiche reggiano, ma facilmente raggiungibile dai popolosi comuni del comprensorio ceramiche modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Serve chiarezza sul definitivo rilancio della Rocca dei Boiardo"

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