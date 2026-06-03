Un missile Hellfire ha colpito la sala macchine della nave cargo, causando danni evidenti. La nave, battente bandiera di un paese europeo, si trovava nel Golfo Persico. Le autorità statunitensi hanno riferito di aver lanciato il missile dopo che la nave aveva ignorato avvertimenti per circa 24 ore. La MT Lexie era diretta verso l’Iran, senza rispondere alle comunicazioni di sbarco.

Come hanno fatto gli USA a colpire con precisione la sala macchine?. Perché la MT Lexie ha ignorato gli avvertimenti per 24 ore?. Quali sono le conseguenze legali per il comandante della nave?. Cosa accadrà alle altre navi che tentano la rotta verso l'Iran?.? In Breve Attacco mirato alla sala macchine tramite missile Hellfire lanciato da un aereo.. Violazione avvenuta dopo 24 ore di avvertimenti ignorati dalla nave del Botswana.. Strategia militare volta a disabilitare il comparto motore senza distruggere l'imbarcazione.. Operazione eseguita per far rispettare i confini marittimi e il blocco verso l'Iran.. Lanciato un missile Hellfire contro la MT Lexie per violazione del blocco americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ameve.eu - Missile Hellfire ferma la M/T Lexie: USA colpiscono la nave verso l’Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Usa colpiscono e bloccano nave dell’Iran, il video dell’operazioneGli Stati Uniti hanno colpito e bloccato una nave mercantile iraniana nello Stretto di Hormuz.

L’Iran ferma i negoziati con gli Usa: «Se colpiscono Beirut pagheranno il conto». Trump sente NetanyahuL’Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti, dichiarando che se ci saranno attacchi a Beirut, ci saranno conseguenze.