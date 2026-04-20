Usa colpiscono e bloccano nave dell’Iran il video dell’operazione

Gli Stati Uniti hanno colpito e bloccato una nave mercantile iraniana nello Stretto di Hormuz. Il video dell’operazione mostra le forze statunitensi mentre intervengono sulla nave, che aveva tentato di superare il blocco navale imposto dagli americani. La nave, chiamata Touska, è stata fermata e sottoposta a controlli. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante l’operazione.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano la Touska, nave mercantile iraniana che ha provato a forzare il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale a stelle e strisce, diffonde i video che documentano l'operazione compiuta nella giornata di domenica 19 aprile. Una clip documenta il contatto radio con la.🔗 Leggi su Periodicodaily.com U.S Did Something Huge to OPEN Hormuz… and Iran Wasn’t Ready for it's FULL POWER Notizie correlate Nave dell'Iran affondata in Sri Lanka da sottomarino Usa, 80 morti e 148 dispersi: il video dell'attaccoL’esercito americano ha pubblicato su X, sul profilo ufficiale del Pentagono, il video dell’attacco operato con un sottomarino, da cui sono stati... Gli Usa colpiscono e sequestrano una nave iraniana: l’assalto notturno dei Marines | VideoI Marines degli Stati Uniti hanno colpito e sequestrato una nave battente bandiera iraniana per aver tentato di superare il blocco navale imposto dal... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran; L’Iran dice No ai colloqui, ma la delegazione americana sarà in Pakistan; Da 100mila a 300mila euro di dazi: il nuovo calcolo USA blocca export veneto; Fermatevi, colpi di cannone e marines: Usa bloccano nave dell'Iran. Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran(Adnkronos) – Donald Trump chiama, l’Iran non risponde. Per ora. Il presidente degli Stati Uniti annuncia l’invio di una delegazione in Pakistan per il secondo round di negoziati. Teheran, però, non c ... msn.com Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana, Teheran promette una risposta molto prestoGli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana a 24 ore dalla ... msn.com Petrolio, nuova deroga alle sanzioni Usa. Mosca: sbloccati 100 milioni di barili. Kiev: mossa cinica. L'esercito ucraino: attaccate due raffinerie russe, due depositi di petrolio e un porto sul Baltico. Le forze russe colpiscono infrastrutture energetiche a Chernihiv - facebook.com facebook #Iran Messaggio di sfida della guida suprema #Khamenei “Così come i droni dell’esercito iraniano colpiscono gli USA e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la nostra Marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici”. x.com