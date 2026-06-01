L’Iran ferma i negoziati con gli Usa | Se colpiscono Beirut pagheranno il conto Trump sente Netanyahu

L’Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti, dichiarando che se ci saranno attacchi a Beirut, ci saranno conseguenze. Nel frattempo, il prezzo del petrolio aumenta e i mercati finanziari chiudono in calo. Nuove operazioni militari israeliane in Libano hanno causato l’esodo di migliaia di civili. La regione si trova in una situazione di alta tensione, con il rischio di escalation militare.

Petrolio in rialzo, mercati in rosso e nuove migliaia di civili in fuga. Il Medio Oriente torna sull’orlo di una guerra regionale dopo la decisione dell’Iran di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti e le nuove operazioni militari israeliane in Libano. Teheran ha anche lanciato un durissimo avvertimento: se Israele colpirà Beirut, la risposta dell’Iran sarà inevitabile. La tensione è salita n elle ultime ore dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro Hezbollah, anche nella capitale libanese. I raid hanno provocato nuove vittime e una fuga di civili da Beirut, mentre nell’area di Tiro almeno sei persone sono state uccise nei bombardamenti vicino a un ospedale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ

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