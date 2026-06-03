Mirko Testa, atleta bergamasco, ha subito una lesione midollare che ha cambiato la sua vita. Dopo l’incidente, ha iniziato a praticare l’handbike, diventando campione mondiale. Testa ha parlato del supporto ricevuto da Alex Zanardi, che lo ha aiutato a superare le difficoltà e a tornare a competere a livello internazionale. La sua storia evidenzia come la determinazione possa portare a risultati significativi anche dopo un grave incidente.

Articolo. Il campione bergamasco racconta la rinascita dopo la lesione midollare, il sostegno di Alex Zanardi e la conquista della Coppa del Mondo Quando senti il vento tra i capelli, la sensazione è quella di una libertà assoluta. Un’ebbrezza che fa bene al corpo perché accende l’adrenalina senza bisogno di correre rischi. Mirko Testa ha sempre inseguito quell’emozione: prima in moto, poi in handbike, dove una discesa rappresenta la ricompensa dopo le immense fatiche affrontate in salita, spingendo con le braccia e cercando di restare agganciato agli avversari. La fatica è cambiata, ma il legame con la velocità è rimasto lo stesso. Quella che solo lo sport sa regalare e che ripaga di sacrifici enormi, alimentando una passione capace di accompagnare ogni sforzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Mirko Testa, il campione dell’handbike che ha trasformato una caduta in un sogno mondiale

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