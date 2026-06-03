Mirko Testa il campione dell’handbike che ha trasformato una caduta in un sogno mondiale
Mirko Testa, atleta bergamasco, ha subito una lesione midollare che ha cambiato la sua vita. Dopo l’incidente, ha iniziato a praticare l’handbike, diventando campione mondiale. Testa ha parlato del supporto ricevuto da Alex Zanardi, che lo ha aiutato a superare le difficoltà e a tornare a competere a livello internazionale. La sua storia evidenzia come la determinazione possa portare a risultati significativi anche dopo un grave incidente.
Articolo. Il campione bergamasco racconta la rinascita dopo la lesione midollare, il sostegno di Alex Zanardi e la conquista della Coppa del Mondo Quando senti il vento tra i capelli, la sensazione è quella di una libertà assoluta. Un’ebbrezza che fa bene al corpo perché accende l’adrenalina senza bisogno di correre rischi. Mirko Testa ha sempre inseguito quell’emozione: prima in moto, poi in handbike, dove una discesa rappresenta la ricompensa dopo le immense fatiche affrontate in salita, spingendo con le braccia e cercando di restare agganciato agli avversari. La fatica è cambiata, ma il legame con la velocità è rimasto lo stesso. Quella che solo lo sport sa regalare e che ripaga di sacrifici enormi, alimentando una passione capace di accompagnare ogni sforzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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