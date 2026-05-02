Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, è deceduto nella serata del primo maggio, secondo quanto annunciato dalla famiglia. L’atleta aveva subito un grave incidente nel 2020, quando era stato investito da un camion mentre si allenava in handbike. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei media e ha suscitato cordoglio tra i suoi sostenitori e il mondo dello sport.

Alex Zanardi è morto a 59 anni. Pilota automobilistico con oltre gare corse in Formula1, era diventato un atleta paralimpico e un esempio di vita e di sport, con la sua forza, la sua energia e il suo incrollabile entusiasmo. Il 15 settembre 2001 a Lausitzring, in Germania, il tragico incidente in cart che gli cambiò la vita e che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe da cui Zanardi emerse con una straordinaria forza vitale. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike, venne travolto da un camion in un nuovo drammatico incidente. Alex Zanardi morto a 59 anni Alex Zanardi è morto a 59 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia e da “Obiettivo 3”, associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Alex Zanardi ex campione F1 e campione paralimpico che nel 2020 venne travolto da un camion in handbike

Notizie correlate

Alex Zanardi, morto l'ex pilota di F1 e campione paralimpico: aveva 59 anniGrave lutto nel mondo dello sport italiano: è morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico.

Leggi anche: Alex Zanardi, morto il pilota e campione paralimpico: aveva 59 anni

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: LUTTO - È morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni; Lutto nel mondo dello sport, è morto Alex Zanardi, aveva 59 anni.

È morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limiteE' morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa de ... rainews.it

Morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare maiIn un incidente nel 2001 aveva perso entrambe le gambe. Era diventato uno straordinario atleta paralimpico (8 medaglie d'oro ai Giochi). Il passaggio all'handbike e l'ultimo incidente nel 2020 ... gazzetta.it

È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si er - facebook.com facebook

Alex #Zanardi è morto: l’atleta simbolo del paralimpismo aveva 59 anni x.com