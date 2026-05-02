Nella serata del 1 maggio 2026, è deceduto a Noventa Padovana il campione paralimpico che aveva conquistato quattro medaglie d’oro. Aveva 59 anni. La sua morte è stata confermata ufficialmente. La notizia ha suscitato cordoglio in tutto il paese. La sua carriera sportiva, segnata da numerosi successi, si è conclusa con questa perdita.

L’Italia piange Alex Zanardi, morto a Noventa Padovana nella serata del 1 maggio 2026 all’età di 59 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia insieme a Obiettivo 3, l’associazione di atleti disabili ideata proprio da Zanardi. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, recita il comunicato ufficiale. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. I dettagli sui funerali saranno comunicati in seguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Obiettivo3 (@obiettivo3) Dal 2020, dopo il secondo drammatico incidente in handbike sulle colline sopra Pienza, le condizioni di salute dell’ex pilota erano state tenute riservate.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morto Alex Zanardi, il campione che ha trasformato la tragedia in 4 ori paralimpici

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