Miravalle Casa Comune | L’amministrazione non può sottrarsi alle proprie responsabilità
L’amministrazione comunale non ha ancora fornito chiarimenti definitivi sul ricorso al Tar riguardante Miravalle, nonostante le recenti dichiarazioni della vicesindaca. La replica alle osservazioni precedenti non ha dissipato i dubbi sulla posizione dell’ente e sulle responsabilità in merito alla vicenda. La questione rimane aperta e si attende un intervento che possa fare chiarezza sui passaggi legali e sulle eventuali responsabilità amministrative coinvolte.
Arezzo, 03 giugno 2026 – “Le dichiarazioni della vicesindaca Cristina Bucciarelli, arrivate in risposta al nostro precedente intervento, non hanno chiarito la vicenda del ricorso al Tar relativo a Miravalle e non hanno fornito quelle rassicurazioni che la città attendeva”. È quanto afferma Casa Comune, intervenendo nuovamente sul futuro del Mondiale di Motocross a Montevarchi, al centro di un contenzioso amministrativo. Secondo il gruppo politico, la risposta dell’amministrazione non avrebbe affrontato nel merito le questioni sollevate, in particolare quelle relative alle scelte amministrative e al rapporto con i cittadini. “Il problema –... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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