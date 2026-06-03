L’amministrazione comunale non ha ancora fornito chiarimenti definitivi sul ricorso al Tar riguardante Miravalle, nonostante le recenti dichiarazioni della vicesindaca. La replica alle osservazioni precedenti non ha dissipato i dubbi sulla posizione dell’ente e sulle responsabilità in merito alla vicenda. La questione rimane aperta e si attende un intervento che possa fare chiarezza sui passaggi legali e sulle eventuali responsabilità amministrative coinvolte.

Arezzo, 03 giugno 2026 – “Le dichiarazioni della vicesindaca Cristina Bucciarelli, arrivate in risposta al nostro precedente intervento, non hanno chiarito la vicenda del ricorso al Tar relativo a Miravalle e non hanno fornito quelle rassicurazioni che la città attendeva”. È quanto afferma Casa Comune, intervenendo nuovamente sul futuro del Mondiale di Motocross a Montevarchi, al centro di un contenzioso amministrativo. Secondo il gruppo politico, la risposta dell’amministrazione non avrebbe affrontato nel merito le questioni sollevate, in particolare quelle relative alle scelte amministrative e al rapporto con i cittadini. “Il problema –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miravalle, Casa Comune: “ L’amministrazione non può sottrarsi alle proprie responsabilità”

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