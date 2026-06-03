La sindaca di Mirandola ha partecipato alla parata dei Fori Imperiali, sfilando davanti al Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Repubblica. La partecipazione è avvenuta nel contesto delle celebrazioni ufficiali, con la sindaca che ha percorso il percorso insieme ad altre autorità. Il voto del 1946, che ha portato alla nascita della Repubblica, viene citato come momento storico che ha influenzato l’identità civica e politica della città.

Cosa ha spinto la sindaca a sfilare davanti al Presidente?. Come si collega il voto del 1946 all'identità attuale di Mirandola?. Quali documenti dell'Archivio Storico hanno guidato le celebrazioni locali?. Perché la lettera di Giorgia Meloni ha segnato un momento istituzionale?.? In Breve Referendum 1946: Mirandola scelse la Repubblica con oltre il 75% dei voti.. Celebrazioni locali in Piazza Costituente con la Filarmonica G. Andreoli.. Incontro in Sala Granda presso il nuovo Municipio per valorizzare l'Archivio Storico.. Giorgia Meloni ha inviato una lettera ufficiale dopo l'inaugurazione del Municipio.. La parata di Roma e l’orgoglio di Mirandola: la sindaca Budri sfila per la. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirandola ai Fori Imperiali: la sindaca sfila per la Festa della Repubblica

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