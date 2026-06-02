Orgoglio agrigentino ai Fori Imperiali | i sindaci in prima fila per gli 80 anni della Repubblica
Un gruppo di sindaci della provincia di Agrigento ha partecipato oggi alla parata ai Fori Imperiali per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. La manifestazione si è svolta nel centro di Roma, coinvolgendo rappresentanti istituzionali provenienti da diverse zone del Paese. La partecipazione è avvenuta in un contesto di commemorazione ufficiale, con la presenza di autorità e cittadini. La sfilata si è concentrata sulla commemorazione storica dell’evento.
C'è anche un pezzo importante della provincia di Agrigento a sfilare oggi tra i Fori Imperiali in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Una nutrita delegazione di sindaci agrigentini è infatti arrivata a Roma per partecipare alla tradizionale parata del 2 giugno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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