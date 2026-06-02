Orgoglio agrigentino ai Fori Imperiali | i sindaci in prima fila per gli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

Un gruppo di sindaci della provincia di Agrigento ha partecipato oggi alla parata ai Fori Imperiali per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. La manifestazione si è svolta nel centro di Roma, coinvolgendo rappresentanti istituzionali provenienti da diverse zone del Paese. La partecipazione è avvenuta in un contesto di commemorazione ufficiale, con la presenza di autorità e cittadini. La sfilata si è concentrata sulla commemorazione storica dell’evento.