Minicrociere sul Burchiello tra le Ville Venete sabato e domenica

Notizia in breve

Sabato e domenica sarà possibile partecipare a minicrociere sul Burchiello lungo la Riviera del Brenta. La navigazione seguirà l'antica rotta usata dai nobili veneziani tra la città e le ville di campagna. Le crociere sono previste per entrambe le giornate, offrendo un itinerario tra le Ville Venete. La partenza è programmata per il fine settimana e permette di scoprire il paesaggio lungo il fiume.