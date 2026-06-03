Minicrociere sul Burchiello tra le Ville Venete sabato e domenica

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato e domenica sarà possibile partecipare a minicrociere sul Burchiello lungo la Riviera del Brenta. La navigazione seguirà l'antica rotta usata dai nobili veneziani tra la città e le ville di campagna. Le crociere sono previste per entrambe le giornate, offrendo un itinerario tra le Ville Venete. La partenza è programmata per il fine settimana e permette di scoprire il paesaggio lungo il fiume.

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Sabato 6 e domenica 7 giugno sarà possibile salire a bordo del Burchiello per una suggestiva navigazione lungo la Riviera del Brenta, seguendo l'antica rotta percorsa dai nobili veneziani tra la Serenissima e le loro ville di campagna.Le partenze avvengono da Oriago di Mira, con due itinerari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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