Minicrociere sul Burchiello tra le Ville Venete sabato e domenica
Sabato e domenica sarà possibile partecipare a minicrociere sul Burchiello lungo la Riviera del Brenta. La navigazione seguirà l'antica rotta usata dai nobili veneziani tra la città e le ville di campagna. Le crociere sono previste per entrambe le giornate, offrendo un itinerario tra le Ville Venete. La partenza è programmata per il fine settimana e permette di scoprire il paesaggio lungo il fiume.
Sabato 6 e domenica 7 giugno sarà possibile salire a bordo del Burchiello per una suggestiva navigazione lungo la Riviera del Brenta, seguendo l'antica rotta percorsa dai nobili veneziani tra la Serenissima e le loro ville di campagna.Le partenze avvengono da Oriago di Mira, con due itinerari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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