Minicrociere sul Burchiello | domenica 10 maggio tra le Ville Venete
Domenica 10 maggio 2026 si terranno le minicrociere sul Burchiello, un’occasione per esplorare la Riviera del Brenta a bordo di un’imbarcazione storica. La crociera attraverserà le ville venete lungo il fiume, offrendo un itinerario che ripercorre le rotte tradizionali di epoca veneziana. L’evento prevede partenza e arrivo in punti prestabiliti lungo il corso d’acqua, con soste e visite lungo il tragitto.
Domenica 10 maggio 2026 torna l’appuntamento con le minicrociere sul Burchiello, un viaggio lungo la Riviera del Brenta tra arte, storia e paesaggi unici, seguendo il percorso dell’antica imbarcazione veneziana del Settecento.La minicrociera pomeridiana è in programma dalle 14:15 alle 17:30.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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