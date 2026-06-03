Minacce e aggressioni semina il panico al Sant' Anna di Como | denunciato un 49enne senza fissa dimora
Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato denunciato dalla Polizia di Como dopo aver provocato panico all'ospedale Sant'Anna. Durante l’episodio, ha minacciato e aggredito persone presenti, costringendo il personale sanitario a far scattare l’allarme anti-aggressione. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e ha identificato l’uomo, che è stato portato in questura. L’episodio si è verificato nella serata di ieri.
Un uomo di 49 anni, italiano e senza fissa dimora, è stato denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato di Como dopo aver scatenato il caos all'ospedale Sant'Anna, dove il personale sanitario è stato costretto ad attivare l'allarme anti-aggressione.L'intervento in via CecilioTutto è iniziato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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