Minacce e aggressioni semina il panico al Sant' Anna di Como | denunciato un 49enne senza fissa dimora

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato denunciato dalla Polizia di Como dopo aver provocato panico all'ospedale Sant'Anna. Durante l’episodio, ha minacciato e aggredito persone presenti, costringendo il personale sanitario a far scattare l’allarme anti-aggressione. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e ha identificato l’uomo, che è stato portato in questura. L’episodio si è verificato nella serata di ieri.