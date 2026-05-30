Genova omicidio in pieno giorno | vittima un 49enne senza fissa dimora un fermato

Da tgcom24.mediaset.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso in pieno giorno nel parco di Villetta di Negro a Genova. Una ragazza ha segnalato di aver visto una persona trascinare un corpo incaprettato nel parco. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato un sospetto. Sono in corso accertamenti per chiarire le modalità dell'omicidio e l'identità della vittima.

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Omicidio in centro città a Genova poco prima delle 10 di sabato 30 maggio, all'interno dei giardini comunali di Villetta di Negro. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima, Paolo Alberto Pietro, è un 49enne senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso parte della colluttazione: secondo una prima ricostruzione, l'omicida avrebbe colpito la vittima con un coccio di bottiglia e poi lo avrebbe legato mani e piedi. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, Cisse Camara, un uomo di nazionalità senegalese di 42 anni, portato in stato di fermo in caserma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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