Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso in pieno giorno nel parco di Villetta di Negro a Genova. Una ragazza ha segnalato di aver visto una persona trascinare un corpo incaprettato nel parco. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato un sospetto. Sono in corso accertamenti per chiarire le modalità dell'omicidio e l'identità della vittima.

Omicidio in centro città a Genova poco prima delle 10 di sabato 30 maggio, all'interno dei giardini comunali di Villetta di Negro. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima, Paolo Alberto Pietro, è un 49enne senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso parte della colluttazione: secondo una prima ricostruzione, l'omicida avrebbe colpito la vittima con un coccio di bottiglia e poi lo avrebbe legato mani e piedi. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, Cisse Camara, un uomo di nazionalità senegalese di 42 anni, portato in stato di fermo in caserma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Genova, omicidio in pieno giorno: vittima un 49enne senza fissa dimora, un fermato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ACCOLTELLATO IN PIENO CENTRO A GENOVA: GRAVE UN VENTUNENNE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Genova, omicidio in pieno giorno: vittima un 49enne italiano, un fermato

Senza fissa dimora ucciso a Genova, l’omicidio in pieno giorno all’interno di Villetta di Negro: arrestato 43enneUn uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato ucciso nel parco di Villetta di Negro, nei giardini del museo Chiossone a Genova.

Argomenti più discussi: Sub morti alle Maldive: aperto fascicolo per omicidio colposo; Turismo, ponte del 2 giugno, Liguria quasi sold out ma Genova corre meno: mare pieno, città più lenta -.

Genova, omicidio in pieno giorno in centro: l'allarme è scattato quando una ragazza ha visto trascinare il cadavere incaprettato di un 49enne italiano senzatetto da un 42enne clandestino senegalese. Secondo una prima ipotesi, l'aggressore avrebbe colpito ri x.com

Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova, vittima un clochardOmicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino ai giardini del museo Chiossone, in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i c ... msn.com

Genova, omicidio in centro in pieno giorno: vittima un clochardOrrore in centro a Genova dove questa mattina, poco prima delle 10, si è consumato un omicidio ai giardini del museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere ... tg24.sky.it