Sedie lanciate e minacce caos al pronto soccorso del Sant' Anna | denunciato 32enne

Nel pomeriggio di ieri, al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, si sono verificati momenti di tensione a causa di un uomo che ha lanciato sedie e minacciato le persone presenti. La situazione ha provocato disagio e paura tra i pazienti e il personale sanitario. La polizia è intervenuta e ha denunciato il 32enne coinvolto nell’episodio.

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, dove un uomo ha dato in escandescenze creando disagi e paura tra pazienti e personale sanitario.Intorno alle 15, una volante della questura di Como è intervenuta presso il nosocomio a seguito della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Follia al Pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi a poliziotti e guardia giurataSan Fermo della Battaglia, 26 marzo 2026 – Prima l'aggressione verbale, per poi passare a quella fisica, che ha causato tre feriti, e si è conclusa... Aggressione choc al pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi agli agenti, arrestato 38enneMomenti di tensione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: l’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito poliziotti e guardia giurata...