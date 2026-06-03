Milly Carlucci ha confermato che Selvaggia Lucarelli non farà più parte del cast di Ballando con le Stelle. La decisione è stata comunicata dopo settimane di speculazioni e voci non ufficiali. Lucarelli ha deciso di seguire un percorso diverso rispetto alla partecipazione al programma. La showgirl e giornalista non sarà presente nella prossima stagione, confermando il suo addio alla trasmissione.

Arriva la conferma sul futuro della giurata di Ballando con le Stelle. Dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi, arriva la prima conferma ufficiale sul futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. A parlare è stata direttamente Milly Carlucci, che a margine di un evento al Ministero della Cultura ha chiarito la posizione della giornalista e scrittrice in vista della prossima edizione del programma. “ Selvaggia ha dichiarato di aver scelto un percorso diverso “, ha spiegato la conduttrice, sottolineando come la decisione sia maturata in un clima di reciproco affetto e rispetto professionale. Parole che sembrano confermare la conclusione dell’esperienza della Lucarelli al tavolo della giuria dopo anni da protagonista assoluta delle dinamiche del programma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milly Carlucci conferma l’addio di Selvaggia Lucarelli: ‘Ha scelto un percorso diverso’

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