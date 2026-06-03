Ballando Carlucci | Lucarelli lascia? Ha scelto un percorso diverso

Selvaggia Lucarelli lascia dopo dieci anni di partecipazione a Ballando con le stelle. La conduttrice ha spiegato di aver scelto un percorso diverso, mantenendo grande affetto e amicizia nei confronti del programma. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e al momento si sta valutando come procedere in futuro. La sua uscita segna la fine di un lungo rapporto con il programma.

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli lascia, dopo dieci anni, Ballando con le stelle. "Ha dichiarato di aver scelto un percorso diverso con grande affetto e grande amicizia da parte nostra, penseremo più avanti a cosa dovrà succedere. Non faccio ora il toto-giuria", ha detto Milly Carlucci a margine della presentazione, oggi al Ministero della Cultura, di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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