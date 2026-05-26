La Mille miglia in moto fa tappa nella Tuscia | giorno e orari

Notizia in breve

Tre borghi della Tuscia sono inseriti nel percorso della “Mille Miglia in moto nei borghi più belli d’Italia”, evento che si svolge dal 30 maggio al 7 giugno. La manifestazione coinvolge diverse località italiane, con tappe programmate in varie regioni. La corsa motociclistica attraversa i centri storici, coinvolgendo appassionati e pubblico. Le date e gli orari di passaggio nei borghi non sono ancora stati comunicati.