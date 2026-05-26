La Mille miglia in moto fa tappa nella Tuscia | giorno e orari

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre borghi della Tuscia sono inseriti nel percorso della “Mille Miglia in moto nei borghi più belli d’Italia”, evento che si svolge dal 30 maggio al 7 giugno. La manifestazione coinvolge diverse località italiane, con tappe programmate in varie regioni. La corsa motociclistica attraversa i centri storici, coinvolgendo appassionati e pubblico. Le date e gli orari di passaggio nei borghi non sono ancora stati comunicati.

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Tre borghi della Tuscia sono tra le tappe della “Mille Miglia in moto nei borghi più delli d'Italia”, l'evento motociclistico in programma dal 30 maggio al 7 giugno. Il percorso dell'iniziativa, organizzata da Wonder Italy e Maxi moto group 2.0 in collaborazione con I borgi più belli d'Italia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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