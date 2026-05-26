La Mille miglia in moto fa tappa nella Tuscia | giorno e orari
Tre borghi della Tuscia sono inseriti nel percorso della “Mille Miglia in moto nei borghi più belli d’Italia”, evento che si svolge dal 30 maggio al 7 giugno. La manifestazione coinvolge diverse località italiane, con tappe programmate in varie regioni. La corsa motociclistica attraversa i centri storici, coinvolgendo appassionati e pubblico. Le date e gli orari di passaggio nei borghi non sono ancora stati comunicati.
Tre borghi della Tuscia sono tra le tappe della “Mille Miglia in moto nei borghi più delli d'Italia”, l'evento motociclistico in programma dal 30 maggio al 7 giugno. Il percorso dell'iniziativa, organizzata da Wonder Italy e Maxi moto group 2.0 in collaborazione con I borgi più belli d'Italia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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