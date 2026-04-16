Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze | gli orari e i giorni dello spettacolo

Nelle prossime settimane, Firenze sarà teatro di uno spettacolo aereo con le Frecce Tricolori, che sorvoleranno la città in determinati orari e giorni. L’evento coinvolgerà 33 allievi della scuola militare aeronautica, che parteciperanno a un momento di giuramento. Le date precise e gli orari sono stati comunicati dagli organizzatori, che hanno previsto passaggi in diverse fasce orarie nel corso di più giorni.

Sarà un cielo tricolore a fare da cornice al giuramento dei 33 allievi della Scuola Militare Aeronautica “G.Douhet”, con sede alle Cascine. Per celebrare la cerimonia, la quale si terrà sabato 18 aprile alle 11, è previsto anche il passaggio delle frecce tricolori.Quando passeranno le Frecce.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi Leggi anche: Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi; Aeronautica: giurano allievi 'Douhet', passaggio Frecce tricolori a Firenze; Spettacolare, le Frecce Tricolori e Ferrari 499P, eccellenza italiana in cielo e su asfalto; Per San Nicola solo sorvolo per le Frecce Tricolori. Aeronautica, giuramento degli allievi della scuola Douhet: passaggio delle Frecce Tricolori a FirenzeSi terrà sabato 18 aprile, alle 11, presso il Piazzale Bandiera dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la cerimonia in cui 33 Allievi della Scuola Militare Aeronautica G. 055firenze.it Boato per il passaggio delle Frecce tricolori oggi a Roma: esercitazione per la Giornata dell’Unità NazionaleLa pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare è passata oggi sul cielo di Roma per un volo di esercitazione in vista delle celebrazioni della Giornata ... fanpage.it Frecce Tricolori a Firenze facebook