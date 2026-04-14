Morì a causa dell’amianto a Taranto risarcimento da un milione di euro ai familiari di un operaio

Un operaio dell’Arsenale di Taranto, deceduto a causa di un tumore ai polmoni legato all’esposizione all’amianto, ha ricevuto un risarcimento di un milione di euro ai suoi familiari. La causa legale ha portato a questa decisione, che riguarda il caso di un lavoratore esposto alle fibre di amianto durante il suo impiego nel capoluogo ionico. La vicenda si è conclusa con il riconoscimento della responsabilità e il pagamento del risarcimento.

Si ammalò di tumore ai polmoni, nel capoluogo ionico maxi risarcimento ad un operaio dell'Arsenale di Taranto. L'avvocato Giuseppe Mastrocinque a Fanpage.it: "A Taranto casi come questi purtroppo sono all'ordine del giorno".🔗 Leggi su Fanpage.it Taranto, morì per malattia da esposizione all'amianto: un milione di euro agli erediMaxi risarcimento dal ministero della Difesa agli eredi di un lavoratore dell'indotto dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto, deceduto dopo... Morì per l’esposizione all’amianto: un milione di risarcimento alla famigliaGenova, 20 gennaio 2026 – Un risarcimento di circa un milione di euro alla famiglia di un vigile del fuoco di La Spezia, morto per l’esposizione...