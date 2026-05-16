La prof vince la battaglia | troppi contratti a termine maxi risarcimento dal ministero

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente ha ottenuto un maxi risarcimento dal ministero dopo aver vinto una causa legale riguardante contratti a termine. La vicenda riguarda diciannove contratti a tempo determinato, che coprivano un totale di diciannove anni scolastici come supplente negli istituti della zona. La sentenza ha riconosciuto che i contratti erano stati gestiti in modo non conforme alle norme, portando così al pagamento di un risarcimento significativo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei contratti a termine nel settore scolastico.

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La Spezia, 16 maggio 2026 –  Diciannove contratti a tempo determinato per altrettanti anni scolastici di insegnamento svolti come supplente in organico negli istituti spezzini. Una vita da precaria, interrotta solo recentemente dall’agognata immissione a ruolo a seguito del concorso. Protagonista, una donna spezzina, docente di religione, che si è vista riconoscere dal tribunale cittadino un maxi risarcimento per l’abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi, e fissa in circa 68mila euro la somma che il dicastero dovrà pagare alla docente spezzina: 48. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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