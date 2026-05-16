Una docente ha ottenuto un maxi risarcimento dal ministero dopo aver vinto una causa legale riguardante contratti a termine. La vicenda riguarda diciannove contratti a tempo determinato, che coprivano un totale di diciannove anni scolastici come supplente negli istituti della zona. La sentenza ha riconosciuto che i contratti erano stati gestiti in modo non conforme alle norme, portando così al pagamento di un risarcimento significativo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei contratti a termine nel settore scolastico.

La Spezia, 16 maggio 2026 – Diciannove contratti a tempo determinato per altrettanti anni scolastici di insegnamento svolti come supplente in organico negli istituti spezzini. Una vita da precaria, interrotta solo recentemente dall’agognata immissione a ruolo a seguito del concorso. Protagonista, una donna spezzina, docente di religione, che si è vista riconoscere dal tribunale cittadino un maxi risarcimento per l’abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi, e fissa in circa 68mila euro la somma che il dicastero dovrà pagare alla docente spezzina: 48. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prof vince la battaglia: troppi contratti a termine, maxi risarcimento dal ministero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Docenti di religione e contratti a termine: il Tribunale di Bologna condanna il Ministero a 24 mensilità di risarcimentoIl Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'illegittima reiterazione dei...

Supplenze ATA, la Corte Ue boccia i contratti a termine. Il Ministero risponde: “Norme vecchie, già avviate iniziative per superare il precariatoLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul ricorso sistematico a contratti a tempo determinato per il personale amministrativo,...

La prof vince la battaglia: troppi contratti a termine, maxi risarcimento dal ministeroAll’insegnante spezzina di religione oltre 68mila euro tra indennità e scatti di anzianità. Prima di essere finalmente immessa a ruolo aveva lavorato da precaria per diciannove anni ... lanazione.it

Osimo, il prof Vincenzo Schettini interviene sul caso della 15enne che ha bevuto troppo in gita x.com

Segnalazioni di genitori contro la prof, dirigente la convoca ma non le fa leggere nulla per privacy: lei fa ricorso e vinceUna doccia fredda: una docente sessantenne di una scuola di Treviso è stata improvvisamente convocata dal dirigente scolastico, che aveva ricevuto segnalazioni anonime sul suo conto. La donna inizialm ... tecnicadellascuola.it

nomino il Dr. Ryland Grace per Insegnante dell'Anno reddit