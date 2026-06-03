Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Napoli due club esteri su di lui Schira
Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Due club esteri sono interessati al portiere. La decisione sul suo eventuale trasferimento non è ancora stata presa. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi ufficiali. La volontà del giocatore e le offerte ricevute sono ancora da definire. Restano da chiarire i tempi e le modalità del possibile trasferimento.
C’è incertezza sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic, che dopo solo una stagione col Napoli potrebbe lasciare il club. Il portiere, infatti, potrebbe non essere più nei piani degli azzurri, pronti a ringiovanire la rosa. Due club esteri sono interessati a Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X: Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Napoli. Due club stranieri (uno europeo e uno dall’Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Max Allegri l’ultima parola sul suo futuro al Napoli. Vanja #MilinkovicSavic could leave #Napoli. Two foreign clubs (one european and one from Saudi) have asked info for the serbian goalkeeper. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Emergenza infortuni: Napoli perde Milinkovic-Savic per 15 giorni!
Notizie e thread social correlati
Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su MeretPer la partita tra Cagliari e Napoli, in programma domani alle 18:30, sono stati convocati Lobotka e Milinkovic-Savic.
Leggi anche: Portieri Napoli, colpo di scena su Meret e Milinkovic-Savic: cambio di rotta!
Temi più discussi: Milinkovic-Savic può lasciare il Napoli in estate: ecco un portiere che potrebbe sostituirlo; NAPOLI, MILINKOVIC-SAVIC PUÒ PARTIRE. ROMANO: KOVAR È IL PRIMO NOME PER SOSTITUIRLO; Turchia, la lista definitiva dei convocati per il Mondiale: la scelta su Celik, ci sono Yildiz e Calhanogliu; Il Napoli è pronto a blindare McTominay con il rinnovo: i tempi, le cifre e la nuova scadenza.
Vanja #MilinkovicSavic potrebbe lasciare #Napoli. Due club stranieri (uno europeo e uno dall'Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Max #Allegri l'ultima parola sul suo futuro al Napoli. @NicoSchira x.com
Ho letto un po' di sorpresa sul fatto che, nel caso in cui il Napoli prendesse un altro portiere (si parla del Nazionale ceco Matej Kovar, quest'anno al PSV ma di proprietà del Leverkusen), a lasciare sarebbe probabilmente Milinkovic-Savic e non Meret. Per me, i facebook
Napoli su Kovar, Meret scavalca Milinkovic-Savic: si valutano offerte per il serboSi preannunciano novità tra i pali del Napoli. Dopo una stagione da protagonista, Vanja Milinkovic-Savic potrebbe già lasciare: il club azzurro sarebbe disposto a privarsi dell'ex Torino, secondo Alfr ... msn.com
Pedullà: Pressing Napoli su Kovar, Dodo e Gila. Più che Meret potrebbe lasciare Milinkovic-Savic!Il giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto sui canali di Sportitalia durante la trasmissione Calciomercato, ha dichiarato: Calciomercato Napoli Confermo che è in atto un grande pressing del Napoli p ... msn.com