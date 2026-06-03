Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Due club esteri sono interessati al portiere. La decisione sul suo eventuale trasferimento non è ancora stata presa. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi ufficiali. La volontà del giocatore e le offerte ricevute sono ancora da definire. Restano da chiarire i tempi e le modalità del possibile trasferimento.

C’è incertezza sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic, che dopo solo una stagione col Napoli potrebbe lasciare il club. Il portiere, infatti, potrebbe non essere più nei piani degli azzurri, pronti a ringiovanire la rosa. Due club esteri sono interessati a Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X: Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Napoli. Due club stranieri (uno europeo e uno dall’Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Max Allegri l’ultima parola sul suo futuro al Napoli. Vanja #MilinkovicSavic could leave #Napoli. Two foreign clubs (one european and one from Saudi) have asked info for the serbian goalkeeper. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Napoli, due club esteri su di lui (Schira)

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Vanja #MilinkovicSavic potrebbe lasciare #Napoli. Due club stranieri (uno europeo e uno dall'Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Max #Allegri l'ultima parola sul suo futuro al Napoli. @NicoSchira x.com

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