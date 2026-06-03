Milik | Ho toccato il fondo mi allenavo e scoppiavo a piangere… Ora mi dispiace che la stagione sia finita Mai visto uno come Pogba

Notizia in breve

L'attaccante ha dichiarato di aver toccato il fondo, ricordando momenti di allenamento in cui piangeva. Ha aggiunto di rammaricarsi che la stagione sia terminata. Inoltre, ha commentato la figura di Pogba, affermando di non aver mai visto uno come lui. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni delle sue dichiarazioni.